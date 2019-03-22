Закир Гасанов провел встречу с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана (ФОТО)

22 марта 2019 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Пакистане министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил этой страны генералом Зубайром Махмудом Хайaтом, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, в борьбе с терроризмом, а также в боевой подготовке, организации взаимных визитов на уровне экспертных групп, вопросы расширения связей между всеми видами войск армий двух стран, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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