Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования иракскому коллеге (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования Президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с человеческими жертвами в результате крушения парома на реке Тигр, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения парома на реке Тигр. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирака. Аллах рехмет элясин!", - говорится в соболезновании главы государства.

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