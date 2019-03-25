Президент Ильхам Алиев поздравил бангладешского коллегу

25 марта 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Бангладеш Мд. Абдула Хамида по случаю национального праздника страны – Дня независимости, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Бангладеш будут постоянно развиваться и расширяться. В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Бангладеш – процветания и прогресса», - говорится в поздравлении главы государства.

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