Отправка взбунтовавшихся армянских солдат в Нагорный Карабах показала провал сценария Пашиняна в связи с его сыном - эксперт

26 марта 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В армянской армии всегда имели место дезертирство, неуставные отношения и другие подобные явления, которые продолжаются по сей день, сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хабар" (Bakı xəbər), эксперт Айдын Гулиев, комментируя недавний бунт в одной из воинских частей армянской армии.

По его словам, в Армении давно протестуют солдатские матери, которые разоблачают нечеловеческое отношение в армянской армии к солдатам. «И то, что эти протесты, начавшиеся с конца 90-х годов, продолжаются по сегодняшний день, говорит об усилении произвола и раскола в армянской армии. По своему содержанию протесты солдат разнообразны, но самая сильная волна протестов и недовольств в армии захватнической страны связана с воинской службой в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Сегодня абсолютное большинство в мире и самом армянском обществе хорошо понимает, что Нагорный Карабах – это принадлежащий Азербайджану оккупированный регион, который рано или поздно будет возвращен. Поэтому протесты среди армянской молодежи против воинской службы на оккупированных территориях приобретают массовый характер. Случаи открытого бунта в последние дни в Армении также показывают, что новый премьер-министр Пашинян не смог остановить в армии разрушительные процессы, которые остались в наследство от прежних властей», - сказал Гулиев.

Эксперт добавил, что перешедшие в бунт недовольства среди солдат в армянской армии – это результат отсутствия военной дисциплины, общего экономического кризиса в стране и захватнической политики, проводимой Арменией. «Эти события дают основание говорить, что протесты усилятся. Рост протестов в армянской армии может считаться полным провалом известного популистского шага, предпринятого ранее Пашиняном. Отправляя своего сына служить в оккупированный Нагорный Карабах, Пашинян полагал, что тем самым воодушевит армянскую молодежь на службу на оккупированных азербайджанских территориях, и что негативные процессы будут пресечены. Отправка взбунтовавшихся армянских солдат на службу в Нагорный Карабах в виде наказания для них показала, что сценарий Пашиняна, связанный с сыном, провалился. Это еще раз доказывает, что армянская молодежь не хочет служить на оккупированных азербайджанских территориях», - сказал он.

Гулиев подчеркнул, что отправка наказанных солдат в Нагорный Карабах явственно указывает на окончательное разоблачение захватнической и оккупационной политики Армении. «Усиливающиеся протесты в армянской армии против захватнической политики Армении можно рассматривать в целом и как результат политики, проводимой азербайджанским государством», - сказал он.

Отметим, что с 23 марта к зданию правительства Армении приходят родные военнослужащих, проходящих службу в Мегри.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, одна из солдатских матерей рассказала, что несколько дней не было вестей от ее сына, которого она затем нашла в "степанакертской" военной полиции. Пару дней назад женщина встретилась с сыном, и выяснила, что неделей ранее несколько сотен солдат роты взбунтовались из-за поведения одного из офицеров, покинули военчасть, но вернулись по призыву командира. В полночь роту построили, отобрали 20 солдат, разорвали униформу, и отправили в прифронтовую зону в оккупированный Нагорный Карабах.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Отправка армянских военнослужащих в качестве наказания в Нагорный Карабах говорит о глубоком кризисе - депутат
Политика 25 марта 16:27
Президент Ильхам Алиев поздравил бангладешского коллегу
Политика 25 марта 11:24
Трамп надеется, что Туркменистан сможет экспортировать газ на Запад через Азербайджан
Политика 25 марта 09:23
Азербайджан и Парагвай отменили визовый режим для ряда лиц (ФОТО)
Политика 24 марта 12:11
Президент Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу
Политика 24 марта 11:08
Подготовлен видеоролик, посвященный 100-летию органов безопасности Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 24 марта 09:03
Лента новостей
Минздрав о пострадавших в результате крупного пожара в Баку
Происшествия 11:13
Российская нефтяная компания возобновила деятельность в Туркменистане
Энергетика 11:06
В Иране эвакуировано население двух городов
Общество 11:04
Вучич сообщил, что досрочные парламентские выборы в Сербии могут состояться в июне
Европа 11:00
В какие сферы в Турции инвестируют азербайджанские предприниматели?
Бизнес 10:51
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Европа 10:43
Беларусь рассчитывает на новые выгодные направления кооперации с Бангладеш - Лукашенко
Беларусь 10:38
Меткомбинат Узбекистана признан "Лидером бизнеса СНГ"
Бизнес 10:36
Нацбанк Казахстана планирует поддерживать базовую ставку на уровне 3-3,5%
Казахстан 10:30