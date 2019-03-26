Отправка взбунтовавшихся армянских солдат в Нагорный Карабах показала провал сценария Пашиняна в связи с его сыном - эксперт

БАКУ /Trend/ - В армянской армии всегда имели место дезертирство, неуставные отношения и другие подобные явления, которые продолжаются по сей день, сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хабар" (Bakı xəbər), эксперт Айдын Гулиев, комментируя недавний бунт в одной из воинских частей армянской армии.

По его словам, в Армении давно протестуют солдатские матери, которые разоблачают нечеловеческое отношение в армянской армии к солдатам. «И то, что эти протесты, начавшиеся с конца 90-х годов, продолжаются по сегодняшний день, говорит об усилении произвола и раскола в армянской армии. По своему содержанию протесты солдат разнообразны, но самая сильная волна протестов и недовольств в армии захватнической страны связана с воинской службой в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Сегодня абсолютное большинство в мире и самом армянском обществе хорошо понимает, что Нагорный Карабах – это принадлежащий Азербайджану оккупированный регион, который рано или поздно будет возвращен. Поэтому протесты среди армянской молодежи против воинской службы на оккупированных территориях приобретают массовый характер. Случаи открытого бунта в последние дни в Армении также показывают, что новый премьер-министр Пашинян не смог остановить в армии разрушительные процессы, которые остались в наследство от прежних властей», - сказал Гулиев.

Эксперт добавил, что перешедшие в бунт недовольства среди солдат в армянской армии – это результат отсутствия военной дисциплины, общего экономического кризиса в стране и захватнической политики, проводимой Арменией. «Эти события дают основание говорить, что протесты усилятся. Рост протестов в армянской армии может считаться полным провалом известного популистского шага, предпринятого ранее Пашиняном. Отправляя своего сына служить в оккупированный Нагорный Карабах, Пашинян полагал, что тем самым воодушевит армянскую молодежь на службу на оккупированных азербайджанских территориях, и что негативные процессы будут пресечены. Отправка взбунтовавшихся армянских солдат на службу в Нагорный Карабах в виде наказания для них показала, что сценарий Пашиняна, связанный с сыном, провалился. Это еще раз доказывает, что армянская молодежь не хочет служить на оккупированных азербайджанских территориях», - сказал он.

Гулиев подчеркнул, что отправка наказанных солдат в Нагорный Карабах явственно указывает на окончательное разоблачение захватнической и оккупационной политики Армении. «Усиливающиеся протесты в армянской армии против захватнической политики Армении можно рассматривать в целом и как результат политики, проводимой азербайджанским государством», - сказал он.

Отметим, что с 23 марта к зданию правительства Армении приходят родные военнослужащих, проходящих службу в Мегри.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, одна из солдатских матерей рассказала, что несколько дней не было вестей от ее сына, которого она затем нашла в "степанакертской" военной полиции. Пару дней назад женщина встретилась с сыном, и выяснила, что неделей ранее несколько сотен солдат роты взбунтовались из-за поведения одного из офицеров, покинули военчасть, но вернулись по призыву командира. В полночь роту построили, отобрали 20 солдат, разорвали униформу, и отправили в прифронтовую зону в оккупированный Нагорный Карабах.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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