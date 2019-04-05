Посол США: Азербайджан является важным и надежным партнером НАТО

5 апреля 2019 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является важным и надежным партнером НАТО.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в своем видеообращении в связи с 70-летием создания НАТО.

“Азербайджан является важным и надежным партнером НАТО. Это отражается в приверженности Азербайджана предоставлению войск и маршрутов поставок для обеспечения безопасности в Афганистане, а также в ценном вкладе в борьбу с глобальным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Мы здесь, в посольстве США в Баку, ищем новые пути для сотрудничества наших стран, как партнеров в рамках НАТО, для продвижения и сохранения мира и стабильности во всем мире,”- сказал дипломат.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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