Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили азербайджанский народ по случаю рождения 10-миллионного жителя страны (версия 2)

6 апреля 2019 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в семье бывших жителей Агдеринского района, зарегистрированных ныне в селе Баш Гюнейтепе Агдамского района вынужденных переселенцев Оджаговой Нигяр Черкез гызы и Гасанова Рауфа Юнис оглу, родился 10-миллионный житель Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравляют азербайджанский народ и родителей ребенка по этому случаю.

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