Закир Гасанов: Военные учения должны быть нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций

6 апреля 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военные учения должны быть нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций.

Об этом в субботу во время служебного совещания в Центральном командном пункте сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров объединений, посредством видеосвязи были также привлечены командиры соединений и другие ответственные офицеры.

Напомнив о посещении Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым воинских частей и его слова, озвученные в связи с итогами апрельских боев, Министр обороны довел до участников совещания последние задачи, возложенные на армию.

Министр обороны поставил перед соответствующими должностными лицами задачи увеличить интенсивность учений и тренировок, проводимых согласно плану боевой подготовки, в особенности в ночное время, в условиях и на местности, максимально приближенных к боевым, повысить уровень боеготовности личного состава и боеспособности подразделений, организовать подготовку к переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, а также провести в организованном порядке процесс увольнения в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, завершивших военную службу и принять молодых солдат, призванных на военную службу.

Затронув безответственные заявления военно-политического руководства Армении, генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что это приведет к росту напряженности на линии фронта. Министр обороны подчеркнул, что все учения, проводимые согласно плану, нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций. Министр дал конкретные указания командирам и начальникам всех уровней организовать постоянное наблюдение и держать под контролем действия противника, дать решительный ответ на его возможные провокации и в любое время быть готовыми к началу активных боевых операций.

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