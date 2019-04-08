Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил Оперативный центр ВВС Саудовской Аравии (ФОТО)

8 апреля 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Саудовскую Аравию делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджана – начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым посетила Оперативный центр Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

Состоялась встреча между генерал-полковником Садыковым и командующим ВВС Саудовской Аравии Турки бин Бендером бин Абдульазизом.

Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между двумя странами.

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