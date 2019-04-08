Минобороны: Армия Азербайджана сможет думать о мире только после освобождения земель от оккупации

8 апреля 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нет в мире такой страны, армия которой готовилась бы к миру. Задача армии быть готовой не к миру, а к войне. Об этом сказал в ответ на запрос Trend глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя заявление министра обороны Армении Давида Тонояна относительно того, что военно-политическое руководство Азербайджана должно готовить армию к миру,

Функция армии – постоянно находиться в состоянии боевой готовности, на защите независимости, суверенитета и территориальной целостности своей страны, обеспечивать ее безопасность и защиту, подчеркнул Даргяхлы.

"Как заявил Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана, если Армения хочет мира, то армянские солдаты должны безоговорочно покинуть азербайджанские земли. Военно-политическое руководство Армении должно раз и навсегда осознать, что наша армия сможет думать о мире только после освобождения азербайджанских земель от оккупации. В нынешних же условиях армия Азербайджана готова не к миру, а к войне», - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Ровшан Гусейнов )

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