МИД Азербайджана прокомментировал вопрос грузоперевозок в рамках осуществляемой НАТО миссии в Афганистане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Распространяемая в некоторых СМИ информация о том, что «Азербайджан закрывает проходящий через свою территорию коридор для стран-членов НАТО», не соответствует действительности. Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД также отметила, что Азербайджан не предоставляет свои территории никому, в том числе и НАТО: «Здесь речь идет об обеспечении членов осуществляемой в Афганистане НАТО миссии «Решительная поддержка», участником которой является Азербайджан, соответствующими возможностями для осуществления грузоперевозок в рамках данной миссии через территорию страны, в том числе через сушу, воздушное и водное пространство. Такая практика существует с 2001 года. Для обеспечения таких возможностей НАТО в двустороннее основе рассматривает получение разрешений на совершение полетов странами-членами НАТО. Указанные обращения рассматриваются в соответствие с правилами и процедурами азербайджанской стороны, а также на основе принципов взаимного уважения к суверенитету и территориальной целостности государств, представляющего основу сотрудничества, и принципов сотрудничества».

По словам Абдуллаевой, просочившиеся в последние дни в немецкую прессу сведения и обвинения не только создают недопонимание, но и свидетельствуют о чьей-то предвзятости.

«Эти сведения, в которых отражаются беспочвенные обвинения, не опираются на конкретные факты. Еще раз сообщаем, что Азербайджан сотрудничал и в данный момент сотрудничает со странами-членами НАТО на основе принципов партнерства и в соответствие с нормами международного права, и готов продолжит это сотрудничество в будущем», - отметила Абдуллаева.

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