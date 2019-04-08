Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Всемирного банка (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Всемирного банка Дэвиду Мэлпасу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Всемирного банка. Мы придаем большое значение сотрудничеству между Азербайджаном и Всемирным банком. С этой точки зрения с удовлетворением хотел бы отметить непосредственное участие Всемирного банка в осуществляемых в нашей стране экономических реформах, финансировании реализуемых нами крупномасштабных инфраструктурных проектах. Надеюсь, что мы и впредь будем успешно продолжать наши усилия, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества по сферам деятельности Всемирного банка. Еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, успехов в Вашей предстоящей ответственной работе", - говорится в поздравлении главы государства.

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