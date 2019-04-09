БАКУ /Trend/ - Девятого апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Республиканском перинатальном центре с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана Мехрибан Гасановой, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подарили квартиру семье 10-миллионного жителя Азербайджана.

Глава государства лично вручил документы на жилье отцу ребенка.

Президент Ильхам Алиев отметил, что на счет ребенка перечислены средства, а также вручил другие подарки.

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