Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подарили квартиру семье 10-миллионного жителя Азербайджана

9 апреля 2019 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Девятого апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Республиканском перинатальном центре с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана Мехрибан Гасановой, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подарили квартиру семье 10-миллионного жителя Азербайджана.

Глава государства лично вручил документы на жилье отцу ребенка.

Президент Ильхам Алиев отметил, что на счет ребенка перечислены средства, а также вручил другие подарки.

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