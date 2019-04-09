Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с родителями 10-миллионного гражданина Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:41)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник встретились в Республиканском перинатальном центре с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана Мехрибан Гасановой – Рауфом Гасановым и Нигяр Оджаговой, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства и его супруга побеседовали с родителями ребенка.

Рауф Гасанов: Она родилась 6 апреля 2019 года приблизительно в 03.30.

Президент Ильхам Алиев: Знаю. Мы наблюдали за этим событием. 6 апреля в вашей жизни, в то же время в жизни нашей страны произошло очень знаменательное событие. Ваша малышка – 10-миллионный житель нашей страны. Поздравляю вас, пусть растет здоровой, радует вас, радует наш народ. Это - историческое событие. Поздравляю азербайджанский народ с этим прекрасным событием.

Рауф Гасанов: Мы не ожидали, что наш ребенок станет 10-миллионным жителем Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев: Наше население растет. Помню, 9-миллионный житель родился в 2010 году. За девять лет наше население выросло на 1 миллион. А за последние 15 лет население увеличилось на 1,7 миллиона человек. Это повышает нашу силу, могущество нашей страны. Вместе с тем, это демонстрирует, что в нашей стране идет социально-экономическое развитие. Потому что рост населения напрямую связан с социальным положением.

Рауф Гасанов: Я и не знал. Прочитал в новостях, увидел что, спасибо, первым поздравили Вы.

Президент Ильхам Алиев: Да, да.

Рауф Гасанов: Большое спасибо, очень признательны.

Первая леди Мехрибан Алиева: Очень симпатичный ребенок.

Президент Ильхам Алиев: Это ваш первый ребенок?

Рауф Гасанов: Да, наш первенец.

Первая леди Мехрибан Алиева: Первый ваш ребенок?

Нигяр Оджагова: Да, наш первый ребенок.

Первая леди Мехрибан Алиева: Машаллах, да хранит ее Аллах.

Рауф Гасанов: И поскольку Вы поздравили первой, мы ей дали Ваше имя.

Нигяр Оджагова: И Вы дайте ей свое благословение.

Первая леди Мехрибан Алиева: Даю. Пусть растет счастливой, здоровой.

Президент Ильхам Алиев: Это событие празднует весь наш народ.

Рауф Гасанов: Да, вся наша страна празднует. Мы тоже очень рады, очень радуемся.

Нигяр Оджагова: Нас также радует то, что в нашем городе имеются такие прекрасные медицинские учреждения. Выражаем признательность директору перинатального центра Севиндж ханым, за то, что ребенок появился на свет здоровым - Рубабе ханым. Спасибо им.

Президент Ильхам Алиев: Этот центр функционировал давно. Примерно 10 лет назад он был капитально реконструирован, отремонтирован, и сейчас это - один из ведущих медицинских центров нашей страны. В последние годы во всех уголках нашей страны строятся родильные дома, родильные отделения, больницы. То есть, сейчас имеются все условия для получения медицинских услуг.

Первая леди Мехрибан Алиева: Можно взять малышку на руки?

Рауф Гасанов и Нигяр Оджагова: Пожалуйста.

Первая леди Мехрибан Алиева: Машаллах.

Нигяр Оджагова: Спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Да хранит ее Аллах! Пусть растет счастливой, здоровой, окруженной родительской заботой!

Рауф Гасанов: Большое спасибо, что пришли.

Президент Ильхам Алиев: Это сертификат Гасановой Мехрибан Рауф гызы. Она - 10-миллионный житель нашей страны. Вручаю это вам.

Рауф Гасанов: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Это другой вариант данного сертификата. Государство дарит вам квартиру. А это выписка на квартиру.

Рауф Гасанов: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: На счет вашего прекрасной малышки перечисляются также средства.

Рауф Гасанов: Большое спасибо. Да будет Аллах доволен Вами.

Президент Ильхам Алиев: Используйте в добрых делах. А это подарки.

Рауф Гасанов: Большое спасибо. Благодарю Вас.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Поздравляем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.