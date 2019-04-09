Президент Ильхам Алиев: Рост численности населения Азербайджана за последние 15 лет на 1,7 миллиона человека увеличивает могущество страны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет население Азербайджана увеличилось на 1,7 миллиона человек. Это повышает нашу силу, могущество нашей страны.

Об этом во вторник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, во время встречи вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана Рауфом Гасановым и Нигяр Оджаговой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что шестого апреля в жизни родителей девочки, в то же время в жизни страны произошло очень знаменательное событие: «Ваша малышка – 10-миллионный житель нашей страны. Поздравляю вас, пусть растет здоровой, радует вас, радует наш народ. Это - историческое событие. Поздравляю азербайджанский народ с этим прекрасным событием».

Президент Ильхам Алиев отметил, что население Азербайджана растет.

«Помню, 9-миллионный житель родился в 2010 году. За девять лет наше население выросло на 1 миллион. А за последние 15 лет население увеличилось на 1,7 миллиона человек. Это повышает нашу силу, могущество нашей страны. Вместе с тем, это демонстрирует, что в нашей стране идет социально-экономическое развитие. Потому что рост населения напрямую связан с социальным положением», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что это событие празднует весь азербайджанский народ.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что Республиканский перинатальный центр функционировал давно.

«Примерно 10 лет назад он был капитально реконструирован, отремонтирован, и сейчас это - один из ведущих медицинских центров нашей страны. В последние годы во всех уголках нашей страны строятся родильные дома, родильные отделения, больницы. То есть, сейчас имеются все условия для получения медицинских услуг», - сказал глава государства.

Глава государства вручил родителям ребенка сертификат и выписку на квартиру: «Это сертификат Гасановой Мехрибан Рауф гызы. Она - 10-миллионный житель нашей страны. Вручаю это вам. Это другой вариант данного сертификата. Государство дарит вам квартиру. А это выписка на квартиру. На счет вашей прекрасной малышки перечисляются также средства. Используйте в добрых делах. А это подарки».

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