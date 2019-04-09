По поручению Президента Ильхама Алиева Азербайджан отправит в Иран гуманитарную помощь

9 апреля 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, министерство по чрезвычайным ситуациям от имени правительства Азербайджана отправит в Иран гуманитарную помощь в связи со стихийным бедствием, произошедшим в стране в результате непрерывных дождей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно сообщению, в настоящее время ведется работа по отправке гуманитарной помощи, общей стоимостью 950 тысяч манатов.

Отметим, что стихийное бедствие в Иране привело к человеческим жертвам и разрушениям, был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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