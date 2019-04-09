Министр обороны Азербайджана обратился к гражданам и представителям СМИ

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обратился к гражданам и представителям СМИ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны.

Согласно поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министерством обороны периодически проводятся мероприятия с целью укрепления связей между армией и народом, а также очного ознакомления представителей общественности с работами, проводимыми в воинских частях, а родителей - с условиями службы их детей.

Проводимые работы с большим восхищением воспринимаются народом. Однако, после визитов представителей различных общественных и неправительственных организаций в воинские части, в частности в передовые подразделения, некоторые граждане распространяют в социальных сетях кадры, отснятые ими мобильными телефонами, видеокамерой и фотоаппаратами, а также делятся различными комментариями. Таким образом, нарушая соответствующие требования закона Азербайджана «О государственной тайне», они создают для противника возможность получения информации об азербайджанской армии.

Министерство обороны отмечает, что в целях безопасности воинских частей и передовых подразделений, в частности личного состава, подобные случаи недопустимы.

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