Хикмет Гаджиев: Незаконная деятельность Армении на территориях Азербайджана наносит ущерб переговорам по Нагорному Карабаху (ФОТО) (версия 2)

9 апреля 2019 18:59 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Осуществляемая Арменией на территориях Азербайджана незаконная деятельность наносит ущерб решению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Об этом во вторник во время международной конференции "Влияние незаконной деятельности в зонах конфликта на права человека", проведенной в Женеве при организационной поддержке представительств Азербайджана в ООН и других международных организациях, а также Университета мира ООН, сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Открывший мероприятие постоянный представитель Азербайджана в ООН Вагиф Садыгов огласил цели мероприятия и рассказал о влиянии незаконной деятельности в зонах конфликта на права человека.

Ректор Университета мира ООН, доктор Фернандо Рохас Аравена подчеркнул, что в случае отсутствия мира не будет развития и прогресса, будет расти незаконная деятельность.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своей вступительной речи отметил, что в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана здесь осуществлялась незаконная экономическая деятельность, незаконно использовались ресурсы и нарушались права собственности вынужденных переселенцев. В этой связи завотделом Администрации Президента Азербайджана обратил внимание участников на ряд таких практических примеров и рассказал о незаконной деятельности известной швейцарской компании Frank Müller, а также компании Airbnb. Хикмет Гаджиев отметил, что осуществляемая Арменией на территориях Азербайджана незаконная деятельность наносит ущерб решению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров и служит затягиванию конфликта.

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