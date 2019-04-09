Хикмет Гаджиев: Незаконная деятельность Армении на территориях Азербайджана наносит ущерб переговорам по Нагорному Карабаху (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Осуществляемая Арменией на территориях Азербайджана незаконная деятельность наносит ущерб решению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Об этом во вторник во время международной конференции "Влияние незаконной деятельности в зонах конфликта на права человека", проведенной в Женеве при организационной поддержке представительств Азербайджана в ООН и других международных организациях, а также Университета мира ООН, сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Открывший мероприятие постоянный представитель Азербайджана в ООН Вагиф Садыгов огласил цели мероприятия и рассказал о влиянии незаконной деятельности в зонах конфликта на права человека.

Ректор Университета мира ООН, доктор Франциско Рохас Аравена подчеркнул, что в случае отсутствия мира не будет развития и прогресса, будет расти незаконная деятельность.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своей вступительной речи отметил, что в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана здесь осуществлялась незаконная экономическая деятельность, незаконно использовались ресурсы и нарушались права собственности вынужденных переселенцев. В этой связи завотделом Администрации Президента Азербайджана обратил внимание участников на ряд таких практических примеров и рассказал о незаконной деятельности известной швейцарской компании Frank Müller, а также компании Airbnb. Хикмет Гаджиев отметил, что осуществляемая Арменией на территориях Азербайджана незаконная деятельность наносит ущерб решению нагорно-карабахского конфликта путем переговоров и служит затягиванию конфликта.

Хикмет Гаджиев также подчеркнул, что Азербайджан вносит активный вклад в развитие и актуализацию темы незаконной деятельности на территориях конфликта.

Конференция прошла с участием экспертов из Италии, Нидерландов, Великобритании и Азербайджана в виде двух рабочих сессий. Во время мероприятия представители Анголы, Азербайджана, Демократической Республики Конго и Сьерра-Леоне осветили текущее положение в этих странах в указанной области.

Выступившие в ходе первой сессии докладчики подчеркнули, что за незаконную деятельность компаний в зонах конфликта ответственность несут соответствующие государства . Во время выступлений была отмечена необходимость создание в этой сфере конкретных инструментов, носящих обязательный характер. Во время этой сессии докладчики также озвучили мнения по поводу принятых Советом Безопасности ООН резолюций в связи с оккупацией Арменией территорий Азербайджана, решения Европейского суда по правам человека в связи с делом «Чирагов и другие против Армении», незаконных денежных переводов в оккупированные территории и по другим вопросам.

Во время второй сессии докладчики отметили, что другие страны ответственны относительно непризнания незаконных режимов, созданных на оккупированных территориях. Во время этой сессии ОАО «Азеркосмос» представили снятые с помощью спутника снимки, демонстрирующие незаконную экономическую деятельность захватнической Армении на оккупированных территориях Азербайджана, наносимый окружающей среде ущерб, поджог лесов и другие нарушения. Во время этой рабочей сессии также обсуждался вопрос разрушения материально-культурного наследия в зонах конфликта, и была дана информация о том, что Армения проводит на оккупированных территориях Азербайджана целенаправленную политику, направленную на полное удаление следа Азербайджана.

В мероприятии приняли участие постоянные представительства при отделении ООН в Женеве, международные юристы, ведущие исследования по теме, а также более 120 представителей НПО.

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