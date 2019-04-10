Газета "Ени Азербайджан" будет и впредь стараться достойно выполнять свою задачу - главный редактор

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 26 лет со дня начала деятельности газеты «Ени Азербайджан».

Главный редактор газеты, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу сказал Trend, что газета «Ени Азербайджан» вышла в свет в 1993 году – в годы формирования свободной прессы Азербайджана, и приступила к деятельности как идеологическая газета.

По словам главреда, являющаяся официальным органом правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) газета за прошедшее время стала одной из самых читаемых и любимых общественно-политических газет страны.

«Газета «Ени Азербайджан» в годы своей деятельности внесла вклад в дело формирования общественного мнения на правильных основах. В то же время, газета «Ени Азербайджан» отличалась среди печатных органов своей объективностью и широкой пропагандой национально-духовных ценностей, успешно осуществляла миссию по донесению до азербайджанской общественности мировых событий, проводя их через фильтр аналитического мышления. Газета «Ени Азербайджан» наряду с более чем 730 тысячами членами партии, также является и газетой всего азербайджанского народа. Газета является одной из многотиражных газет, обращающихся к общественно-массовой аудитории», - сказал Бабаоглу.

Главный редактор отметил, что приобретение популярности и формирование своеобразного имиджа газеты «Ени Азербайджан» стало возможным на основе рекомендаций руководства ПЕА, Исполнительного секретариата.

"Сегодня национальная пресса не только передает информацию, но и является одним из основных средств, обеспечивающих национальную и информационную безопасность. Председатель ПЕА, Президент Ильхам Алиев говорит, что информационная безопасность является составной частью нашей национальной безопасности. В этом смысле газета "Ени Азербайджан", как и другие представители национальной печати старается выполнить эту возложенную на них миссию. Сегодня азербайджанская пресса окружена всесторонним вниманием и заботой Президента Азербайджана", - добавил Бабаоглу.

По его словам, все это позволяет говорить о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев является покровителем и попечителем прессы страны, и газета "Ени Азербайджан" также ощущает эту опеку.

Бабаоглу также рассказал о будущих планах газеты "Ени Азербайджан" и отметил, что сегодня национальная пресса осуществляет свою миссию не только с помощью бумаги, но и интернет- ресурсов.

"Газета "Ени Азербайджан" является одной из газет, имеющих свою страницу в интернете. Также она действует на страницах в социальных сетях. Мы как газета "Ени Азербайджан" будем стараться и в дальнейшем достойно выполнять возложенную на нас задачу в деле объективного освещения достижений во всех сферах страны", - сказал главный редактор.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев, Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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