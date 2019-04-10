Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Аргентины (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Аргентинской Республики в нашей стране Серхио Освальдо Переса Гунеллы, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Серхио Освальдо Перес Гунелла обошел строй почетного караула.

Серхио Освальдо Перес Гунелла вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Посол Серхио Освальдо Перес Гунелла, в первую очередь, передал главе нашего государства приветствия Президента Аргентинской Республики Маурисио Макри.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество и партнерские связи между Азербайджаном и Аргентиной находятся на хорошем уровне, подчеркнул значение взаимных визитов различного уровня с точки зрения расширения наших связей и обсуждения перспектив экономического сотрудничества. Подчеркнув роль взаимной деятельности посольств наших стран в развитии двусторонних отношений, глава государства выразил уверенность в том, что Серхио Освальдо Перес Гунелла в период дипломатической деятельности проведет плодотворные встречи с представителями соответствующих структур Азербайджана в плане расширения сотрудничества. Отметив наличие очень выгодных условий для деятельности зарубежных компаний в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в Азербайджане будут также работать аргентинские компании.

Выразив признательность за теплые слова, Серхио Освальдо Перес Гунелла отметил, что основная цель его деятельности в качестве посла заключается в расширении экономического сотрудничества между нашими странами, в том числе взаимной торговли и инвестиций, и добавил, что приложит все усилия в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области энергетики, бизнеса, сельского хозяйства.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Аргентинской Республики Маурисио Макри, просил передать и его приветствия Президенту Аргентины.

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