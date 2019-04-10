Азербайджанский депутат примет участие в семинаре НАТО

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Кямран Байрамов для участия в 99-ом семинаре "Роуз-Роут" Парламентской Ассамблеи НАТО, а также для участия в совместном мероприятии стран Средиземного моря и Ближнего Востока, с 11 по 14 апреля будет находиться с визитом в турецкой Анталии, сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение парламента.

На повестке трехдневного семинара будут стоять направления развития палестино-израильского конфликта, будет рассмотрено положение в Сирии и вопрос безопасности в Ираке.

Во время сессий будут выслушаны доклады на такие темы, как "Инструменты партнерства НАТО - новые партнеры и обмен опытом", "Центральная Азия - стороны и призывы", и другие. На 99-ом семинаре "Роуз-Роут" будут также обсуждаться такие вопросы, как "Ливия и регион Сахель", "Перемены и устойчивость в Персидском заливе", "Россия и Китай на Ближнем Востоке", "Соединенные штаты Америки, Европа и Иран".

Байрамов выразит позицию по обсуждаемым вопросам с точки зрения интересов Азербайджана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.