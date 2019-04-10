10-миллионный житель Азербайджана получил свидетельство о рождении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня родителям 10-миллионного жителя Азербайджана Мехрибан Гасановой, родившейся шестого апреля, вручено свидетельство о рождении, сообщает в среду Trend.
Свидетельство о рождении было торжественно вручено в отделе регистрации министерства юстиции по Наримановскому району Баку.
Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Республиканском перинатальном центре с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана Мехрибан Гасановой – Рауфом Гасановым и Нигяр Оджаговой.
На встрече Президент Ильхам Алиев отметил, что на счет ребенка перечислены средства, а также вручил сертификат.
Кроме того, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подарили квартиру семье 10-миллионного жителя Азербайджана. Им также были вручены выписка на квартиру и подарки.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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