Тофик Аббасов: Азербайджану и России необходимо отработать механизмы взаимодополняемости

БАКУ /Trend/ - Вопросы, связанные с информационной безопасностью, порой очень мощно влияют на умы и настроения среди общественных сил, трогают за живое национальные элиты, действуя провокационным способом.

Об этом сказал известный азербайджанский политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов в рамках обсуждений в формате "круглого стола" на тему «Проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона», прошедших в пресс-центре Информационного агентства Trend

В этом контексте политолог привлек внимание к тому, насколько активно и динамично работает в России армянский сегмент.

«Он более мобильный, поскольку играет на опережение, и, в данном случае, больше делается ставка на разрушительность, нежели на установление размеренности. Естественно, за основу берется все, что связано с карабахским конфликтом»,- заявил Тофик Аббасов.

Политолог отметил, что неоднократно в Москве с высоких трибун с подачи армянских источников озвучивались очень опасные призывы, императивы, вплоть до того, что Баку надо подвергнуть ракетным ударам.

«Разумеется, азербайджанское экспертное сообщество, информационные круги соразмерно отвечают на эти выпады. Вопрос в том, почему долго раскачиваются наши коллеги, которые знают ситуацию не понаслышке и прекрасно осведомлены обо всем, что связано с карабахским конфликтом и с его геополитической составляющей. Поэтому я считаю, что нам необходимо отработать механизмы взаимодополняемости, потому что там, где мы не можем сказать точное востребованное слово, это за нас должны делать наши коллеги, по праву называемые испытанными партнерами в российских кругах, и, мы ожидаем от них адекватных действий»,-заявил Тофик Аббасов.

Отметим, что в рамках мероприятия были обсуждены российско-азербайджанское сотрудничество в контексте новых вызовов для Каспийского региона, развитие систем транспортных коридоров Север- Юг, Восток-Запад как условие обеспечения безопасности Каспийского региона, подписание «Конституции Каспия» в контексте обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе, региональные конфликты и безопасность на Южном Кавказе, борьба с терроризмом в Азербайджане, углубление экономических связей между Азербайджаном и Россией в свете формирования нового технологического уклада в мировой экономике и экономической безопасности, интенсификация региональной интеграции и координация действий стран Евразии в устранении напряженности и предупреждении новых вызовов, а также проблемы взаимопонимания Северного и Южного Кавказа как общей системы безопасности для приграничных государств.

В обсуждениях "круглого стола" с азербайджанской стороны приняли участие депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, модератор и эксперт Гюльнара Мамедзаде, главный редактор информационного агентства « Спутник-Азербайджан» Ильгар Велизаде, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, экперт по вопросам национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов.

С российской стороны выступили директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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