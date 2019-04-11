Делегация Совета Федерации РФ совершит визит в Азербайджан

Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко отправится в четверг в Азербайджан с официальным двухдневным визитом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба Совфеда.

В частности, состоятся переговоры с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Октаем Асадовым. "Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу направлений, вопросы межпарламентского взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе", - говорится в сообщении.

По словам Матвиенко, Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, поддерживающими взаимовыгодные связи в самых разных областях - от торговли и экономики до гуманитарных и межрегиональных обменов. "Нашим странам удалось проделать большой путь в деле укрепления и расширения двусторонних контактов, их качественного наполнения, сохранить и приумножить традиции дружбы и добрососедства", - приводит слова спикера Совфеда пресс-служба.

Кроме того, как сообщается, в ходе визита председатель СФ выступит на церемонии открытия Дней российской культуры в Баку, посетит культурные, спортивные и социально-инфраструктурные объекты столицы.

В состав делегации Совета Федерации вошли также вице-спикер СФ, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран Ильяс Умаханов, вице-спикер СФ Андрей Турчак, сенаторы и главы региональных парламентов Астраханской области и Дагестана.

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