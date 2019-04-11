Азербайджан участвует во второй международной конференции «АрМИ – 2019» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования министерства обороны генерал-майором Анвером Эфендиевым принимает участие в проходящей в Москве второй международной конференции "Армейских международных игр – 2019", сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
В ходе мероприятия делегации обсуждают условия и правила проведения соревнований, а также осматривают места проведения конкурсов.
В рамках международных соревнований планируется участие представителей азербайджанской армии в конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня».
Отметим, что «Армейские международные игры – 2019» пройдут в период с 3-го по 17-е августа текущего года.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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