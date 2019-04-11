В Азербайджане проходит совещание, посвященное госполитике в сфере соцзащиты вынужденных переселенцев и семей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) в Агджабединском районе проходит региональное совещание, посвященное теме социальной защиты вынужденных переселенцев и семей шехидов, которая занимает важное место в политике Президента Ильхама Алиева, сообщает в четверг Trend.

В совещании участвуют вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, активисты районных организаций ПЕА по Карабахскому региону, представители общественности Агджабединского района.

До начала мероприятия его участники посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложили цветы к его подножию.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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