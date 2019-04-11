МИД Азербайджана ответил на "предложение" Пашиняна

11 апреля 2019 21:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министру Армении, озвучившему такие фразы, как "не применять силу" и "не угрожать применением силы", следует ознакомиться с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ от 1975 года.

Об этом в четверг сообщили Trend в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Наше предложение Азербайджану - отказаться от применения силы в Карабахском вопросе, угрозы применения силы и воинственной риторики", сказанные им в заявлениях для прессы в Страсбурге.

"Настоятельно рекомендуем премьер-министру Армении, озвучившему такие фразы, как "не применять силу" и "не угрожать применением силы", ознакомиться с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ от 1975 года, в целях просвещения касательно этих принципов международного права", - заявили в МИД.

В МИД отметили, что в связи со стоящим на втором месте среди 10 известных принципов Хельсинкского Заключительного акта принципом "неприменения силы и отказа от угрозы применения силы" отмечается: "Государства будут воздерживаться в их взаимных отношениях, а также в целом в их международных отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности, или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией".

"Все международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, и в четвертой резолюции СБ ООН от 1993 года подчеркивается, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и выдвинуто требование о немедленном, полном и безоговорочном выводе захватнических армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Призываем премьер-министра Армении, предлагающего отказаться от применения силы, принять неотложные шаги, в соответствии с требованиями международного сообщества, по выводу вооруженных сил своей страны с оккупированных территорий Азербайджана в целях обеспечения устойчивого мира, безопасности и процветания в регионе", - говорится в комментарии МИД.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Хикмет Гаджиев: Незаконная деятельность Армении на территориях Азербайджана наносит ущерб переговорам по Нагорному Карабаху (ФОТО)
Политика 9 апреля 18:24
МИД Азербайджана прокомментировал вопрос грузоперевозок в рамках осуществляемой НАТО миссии в Афганистане
Политика 8 апреля 17:06
Эльмар Мамедъяров: Вооруженные конфликты - главное препятствие для создания более тесного взаимодействия между странами-участниками СНГ
Политика 5 апреля 20:54
Азербайджан и Россия удовлетворены уровнем политического диалога
Политика 5 апреля 18:12
Заместители главы МИД Азербайджана посетили Джоджуг Марджанлы (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 4 апреля 22:59
Мамедъяров: Партнеры из ЕС должны приумножить усилия, чтобы получить больше газа из Азербайджана
Политика 4 апреля 19:28
Лента новостей
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на крупную сумму
Финансы 22:31
Производитель пластиковых дверей в Азербайджане увеличит производство и экспорт продукции
Экономика 22:30
AccessBank о пожаре в главном офисе в Баку
Происшествия 22:28
В Азербайджане разрабатывают Концепцию по внедрению инноваций в аграрном хозяйстве
Экономика 22:23
В ДТП в Иране за год погибло около 16 тыс. человек
Общество 22:19
Госбюджет Казахстана израсходовал свыше $5 млрд за два месяца 2019
Бизнес 22:14
Сумгайытский технопарк начал экспорт силовых кабелей в Казахстан
Бизнес 22:08
"Узметкомбинат" заключил контракты с тремя иностранными компаниями на €453 млн
Бизнес 22:08
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков (ФОТО)
Происшествия 21:54