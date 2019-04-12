Абульфас Гараев: Азербайджан – миролюбивая страна, но никогда не смирится с оккупацией (ФОТО)

12 апреля 2019 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – миролюбивая страна, страна, в которой восстановлена стабильность, но никогда не смирится с оккупацией.

Об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал в интервью директору программы "Medina en TVE" государственного телевидения Испании, находящемуся с визитом в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство культуры.

В интервью министр рассказал о военной агрессии Армении против Азербайджана, сути нагорно-карабахского конфликта, оккупации 20 процентов азербайджанских территорий, о том, что на этих территориях разрушены и разграблены культурно-исторические памятники Азербайджана.

Министр подчеркнул, что Азербайджан – толерантная страна, в которой принадлежащие к различным религиям нации живут в мире и согласии, и модель толерантности Азербайджана считается примером для мусульманского мира.

Гараев напомнил, что в стране проводятся многочисленные международные конференции и форумы на эту тему, и 2-3 мая текущего года в Баку состоится V Всемирный форум по межкультурному диалогу, а 30 июня – 10 июля будет проведена 43-я сессия Комитета ЮНЕСКО по всемирному наследию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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