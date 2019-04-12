Эксперты Баку и Москвы обсудили проблемы безопасности Южного Кавказа и Прикаспийского региона

БАКУ /Trend/ - В пресс-центре АМИ Trend состоялся круглый стол на тему «Проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона».

Мероприятие было организовано политологическим центром «Север-Юг» при модераторстве исполнительного директора этой структуры Анжелики Трапезниковой и руководителя Каспийского экспертного клуба Гюльнары Мамедзаде.

В приветственном слове модераторы круглого стола отметили важность проведения встречи с точки зрения формирования экспертного диалога стран Прикаспийского региона, а также перспектив дальнейшего сотрудничества, в частности в сфере безопасности.

Выступивший на мероприятии депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков привлек внимание участников круглого стола к качественным изменениям, произошедшим в контексте региональной безопасности, а также в контексте безопасности на Каспии.

По его словам, для нейтрализации рисков и угроз в регионе и на Каспии необходимо сотрудничество, выходящее за рамки прикаспийских государств и региона.

Мусабеков отметил, что на сегодня это сотрудничество достаточно тесно осуществляется между Россией и Азербайджаном, две страны проводят совместные военные учения, связанные с нейтрализацией террористических угроз, обмениваются опытом и информацией, а правоохранительные структуры двух стран тесно взаимодействуют по линии безопасности, и как следствие всего этого ситуацию удается держать под контролем.

Участник круглого стола, директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, затронув вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в контексте новых вызовов для Каспийского региона, отметил определенный позитив в направлении урегулирования карабахского конфликта.

Чернявский назвал минувшую встречу сторон в Вене в марте текущего года положительным фактом, отметив, что регулярные контакты лидеров Азербайджана и Армении с участием российской стороны активизировались.

Далее азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, раскрывая тему развития транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад и Юг-Запад как условия обеспечения безопасности Каспийского региона, сказал, что экономическая составляющая на сегодня является одной из основ, которая мотивирует обеспечение безопасности Каспийского региона.

По его словам, благодаря реализованным проектам, формируется новая логистическая карта региона, причем большой интерес к использованию этой логистики проявляют все региональные игроки, что является стимулом для обеспечения безопасности.

Велизаде отметил, что российские южные регионы активно используют ту инфраструктуру, которая сегодня строится на Южном Кавказе и это обеспечивает развитие экономических связей между Россией и Азербайджаном.

По его словам, некоторые эксперты зачастую неверно трактуют события, происходящие в регионе, в то время как именно от правильного анализа и оценки экспертов и СМИ зависит понимание взаимозависимости стран, в данном случае России и Азербайджана

Выступая на тему подписания «конституции Каспия» в контексте обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе, профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН Константин Курылев сказал о том, что данная конвенция имеет серьезное значение не только с региональной, но и с глобальной точки зрения, поскольку создает условия для обеспечения стабильности и безопасности на Каспии.

По оценкам российского эксперта, данный факт значительно укрепит позиции Азербайджана в регионе, так как дает возможность увеличить объемы международных грузоперевозок, а также интерес к транспортному коридору Баку-Тбилиси-Карс.

Как считает Курылев, Каспийская конвенция важна для Баку не только с экономической, но и с политической точки зрения.

Руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, затронув проблему региональных конфликтов и безопасности на Южном Кавказе, сказал, что важнейшим условием обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе является урегулирование многолетнего нагорно-карабахского конфликта.

По оценкам политолога, на Южном Кавказе образовались два блока, которые влияют на ситуацию в регионе - это ОДКБ и НАТО.

«Присутствие НАТО на Южном Кавказе постепенно расширяется, и это стало очевидно после снижения авторитета ОДКБ в связи со скандалом с отставкой генсека Хачатурова. Что касается ситуации в Армении, то с приходом к власти нового правительства в этой стране прозападный элемент однозначно усилился. Тем не менее, на сегодня складывается благоприятная ситуация для урегулирования конфликта, так как снижен уровень внешних угроз и рисков. К примеру, приостановлено распространение терроризма в Сирии, снижен уровень рисков и угроз в отношении Ирана, и в такой ситуации, полагаю, урегулирование карабахского конфликта должно стать приоритетом на Южном Кавказе. На мой взгляд, будущее Южного Кавказа без решения этой проблемы представляется туманным», - сказал Алескеров.

Далее участник круглого стола, замдиректора Русской экономической школы, профессор Эльшад Мамедов в контексте углубления экономических связей между Азербайджаном и Россией в свете формирования нового технологического уклада в мировой экономике и экономической безопасности подчеркнул, что в мировой экономике в течение последних лет наблюдается достаточно высокий уровень волатильности. На сегодня мировая экономика переходит на этап формирования нового, уже шестого по счету технологического уклада, меняются география центров активности и структурная составляющая экономического развития.

Мамедов отметил, что одним из ключевых моментов в сфере сотрудничества России и Азербайджана является позитивная динамика по товарообороту, а с точки зрения развития азербайджанского ненефтяного сектора, и с учетом того, что в Азербайджане реализуется политика диверсификации экономики, Россия является приоритетным направлением.

По его словам, в ближайшей перспективе для России и Азербайджана необходимо реализовывать инвестиционные программы, переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, а также увеличить степень технологической кооперации между хозяйствующими субъектами.

Далее выступивший в рамках мероприятия старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов затронул вопросы, связанные с информационной безопасностью.

Он отметил, что Азербайджану и России необходимо отработать механизмы взаимодополняемости с тем, чтобы не возникало проблем в этом направлении.

В заключение участники круглого стола обсудили проблему террористических угроз на Каспии и Южном Кавказе, а также риски, связанные с переброской наркотических средств в прикаспийские государства.

Говоря на эту тему, эксперт по вопросам национальной безопасности Кямиль Салимов отметил, что на сегодня наркоугроза на Южном Кавказе и в прикаспийских странах имеет тенденцию роста.

По его словам, в немалой степени этому способствует то, что меняются тактика, стратегия и способы доставки наркотических средств по суше и морю.

Салимов акцентировал тот факт, что террористические угрозы в отношении региона участились с начала оккупации Арменией азербайджанских территорий.

Подводя итоги мероприятия, модератор круглого стола, руководитель Каспийского экспертного клуба Гюльнара Мамедзаде отметила важность проведения подобных экспертных встреч, которые создают площадку для обсуждений глобальных вопросов и проблем международной повестки.

Эксперт отметила, что все эти актуальные вопросы необходимо обсуждать, анализировать с тем, чтобы транслировать объективное и грамотное мнение в общество.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

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