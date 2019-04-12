Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра социсследований (версия 2)

12 апреля 2019 16:37 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об обеспечении деятельности Центра социальных исследований.

В соответствии с указом, исполнение полномочий учредителя в Центре социальных исследований поручается нижеследующим:

- Президенту Азербайджана: утверждение устава Центра; установление суммы Уставного фонда; создание исполнительных органов, определение их полномочий и досрочное прекращение полномочий; реорганизация и ликвидация Центра.

- Кабинету министров: утверждение годовых финансовых отчетов Центра; согласие на создание хозяйственных обществ или участие в них, на создание управлений, филиалов и представительств; согласие на заключение сделки (особо значимой сделки) в сумме более 25 процентов от стоимости чистых активов, и сделки со связанным лицом, стоимость которой составляет пять и более процентов активов.

- Центру: определение направлений развития, стратегических целей и планов действий с согласования с Президентом Азербайджана; утверждение структуры с согласования с Президентом Азербайджана.

Кабмину поручено в трехмесячный срок подготовить, и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом; с согласования с Президентом Азербайджана в двухмесячный срок утвердить численность и заработную плату работников Центра; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом, и проинформировать Президента Азербайджана; в течение одного месяца со дня государственной регистрации принять соответствующие меры для обеспечения Центра административным зданием и укрепления материально-технической базы; оценить переданное на баланс Центра государственное имущество, и в двухмесячный срок со дня государственной регистрации Центра подготовить соответствующие предложения для учета в Уставном фонде Центра; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и в пятимесячный срок проинформировать об исполнении Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Центру поручено в трехдневный срок со дня вступления указа в силу, обратиться в министерство по налогам для получения государственной регистрации в порядке, установленном законом «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц»; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в пункте 5.1 устава, утвержденного этим указом.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом, и проинформировать Кабмин.

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