Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации России (ФОТО) (версия 2)

12 апреля 2019 17:46 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:56)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, находящейся с визитом в Азербайджане.

Тепло поприветствовав председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко в Азербайджане, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что она всегда является желанным гостем в Азербайджане. Мехрибан Алиева поздравила российскую гостью с юбилеем и полученными ею наградами, пожелала Валентине Матвиенко крепкого здоровья, новых успехов в дальнейшей деятельности. Первый вице-президент особо подчеркнула значение работы, проводимой председателем Совета Федерации Федерального Собрания России, сказала, что эта деятельность вносит важный вклад в дальнейшее укрепление дружественных связей между Азербайджаном и Россией.

Выразив удовлетворение очередным посещением Азербайджана, Валентина Матвиенко отметила, что всегда приезжает в Азербайджан с добрыми намерениями. Гостья выразила признательность за гостеприимство и внимание, оказанные в Азербайджане. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко отметила, что встретилась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и эта встреча является высокой честью для нее. Гостья сообщила, что провела с Президентом Ильхамом Алиевым обмен мнениями о будущем развитии азербайджано-российских связей.

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