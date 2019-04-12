Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совфеда Федерального собрания РФ (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:55)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя Валентину Матвиенко и членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые гости. Добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад Вашему визиту. Рад, что Вы посещаете Азербайджан с такой представительной делегацией. В первую очередь, хотел бы поздравить Вас лично с юбилеем, который недавно отмечался. Я направил Вам поздравительное послание и лично хочу Вас еще раз поздравить, пожелать Вам всего доброго, новых успехов в работе. И конечно, мы очень рады тому, что после юбилея вскоре Вы посещаете нашу страну. Визиту мы придаем очень большое значение. Уверен, он будет способствовать делу дальнейшего укрепления дружественных связей между нашими странами. Связи многоплановые, охватывают практически все сферы жизни и имеют хорошую динамику. Мы активно взаимодействуем в политической сфере, наращиваем экономический потенциал, существуют несколько дорожных карт по сотрудничеству в экономической, транспортной, энергетической сферах, которые успешно реализовываются, и отношения между нашими странами неслучайно обе стороны называют отношениями стратегических партнеров.

Подчеркнув, что гуманитарная сфера имеет особое значение в развитии двусторонних отношений, Президент Ильхам Алиев отметил в этом роль Бакинского гуманитарного форума, выразил удовлетворение наличием тесных связей в области образования, культуры, науки. Глава государства сказал, что совместная деятельность в связи с коридором Север-Юг также играет важную роль в расширении экономического сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество вносит вклад в развитие двусторонних связей. Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения и впредь будут успешно развиваться.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко сказала:

- Спасибо огромное, глубокоуважаемый господин Президент. Прежде всего, хочу искренне поблагодарить Вас за то, что Вы нашли возможность принять нашу делегацию, за то внимание и поддержку, которые Вы оказываете межпарламентскому сотрудничеству. Мы окружены, как всегда, на земле Вашей замечательной страны вниманием, гостеприимством, заботой. Я уверена, что всем членам делегации – многие в первый раз в Азербайджане – эта поездка запомнится. Но, прежде всего, я хочу сказать, перед отъездом я встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным, он просил Вам передать огромный личный привет, самые наилучшие пожелания, вспоминал о недавнем Вашем телефонном разговоре второго апреля, что я и с удовольствием делаю.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. От меня тоже наилучшие пожелания и большой привет Владимиру Владимировичу.

Валентина Матвиенко: Спасибо. Я обязательно это сделаю. И я, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, очень рада лично встрече с Вами. Всегда помню эти встречи и не могу не выразить в очередной раз свой восторг от того, как развивается Баку. Я не была в Баку, в Азербайджане пять лет. Колоссальные изменения. Замечательные новые здания, уникальная архитектура. Знаете, я думаю, если бы был жив Гейдар Алиевич, он бы очень гордился теми переменами, которые происходят в Азербайджане. Действительно, я много где бывала, во многих странах мира, но чтобы вот так динамично, такого осмысленного развития, такой красоты – это редко и мало где встретишь. Наш визит проходит в такое знаменательное время – ровно год назад Вы одержали убедительную победу на президентских выборах, абсолютное большинство жителей Азербайджана оказали Вам мощную поддержку, оказали поддержку Вашему курсу внутренней и внешней политики. Эта победа действительно была заслуженная и очень убедительная. Вы уже отметили, что российско-азербайджанские отношения динамично развиваются во всех сферах. Они вышли на уровень стратегического партнерства, фундамент, основу таких отношений, такого курса заложил глубокоуважаемый Гейдар Алиевич. Но, конечно, ключевую роль в развитии российско-азербайджанских отношений играют лидеры наших страны, президенты наших стран. Знаем, что есть большой интерес к расширению сотрудничества с Вашей страной, потому что у Вас стабильно, у Вас стабильная политическая, социальная ситуация, у Вас хорошая динамика экономического развития страны.

Коснувшись развития связей между двумя странами в области туризма, Валентина Матвиенко сказала:

- Таким сигналом хорошей атмосферы нашего сотрудничества является то, что существенно вырос туристический поток из России. В прошлом году это 800 тысяч россиян, и, думаю, что с каждым годом это количество россиян будет расти.

В связи с отношением к русскому языку в Азербайджане Валентина Матвиенко отметила:

- Огромные слова благодарности за Ваше отношение к русскому языку, русской культуре, за то, что в Азербайджане созданы условия для сохранения русского языка.

Валентина Матвиенко отметила успешное развитие связей между двумя странами в гуманитарной, культурной, образовательной, информационной сферах, подчеркнула реализацию программы студенческого обмена, коснулась значения проведения в стране Дней российской культуры. Отметив, что Фонд Гейдара Алиева, руководимый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, также вносит большой вклад в развитие гуманитарных связей между двумя странами, гостья сказала:

- Мы очень ценим вклад в развитие гуманитарного сотрудничества Первого вице-президента Азербайджана глубокоуважаемой Мехрибан Алиевой.

Валентина Матвиенко также коснулась роли Бакинского гуманитарного форума в расширении межцивилизационного диалога.

Говоря о межпарламентских отношениях, гостья выразила уверенность в том, что эти связи и впредь будут успешно развиваться.

Затем Президент Ильхам Алиев вручил председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко азербайджанский орден «Достлуг».

Валентина Матвиенко награждена этим орденом распоряжением главы государства за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджаном и Россией.

Валентина Матвиенко сказала, что для нее большой честью является то, что она удостоена ордена «Достлуг» Азербайджана и что этот орден вручает ей Президент Ильхам Алиев, отметила, что она сама и российские парламентарии и в дальнейшем будут прилагать все усилия для расширения сотрудничества между двумя странами.

Глава государства высоко оценил вклад, вносимый Валентиной Матвиенко в развитие азербайджано-российских связей, пожелал ей новых успехов в дальнейшей деятельности.

Затем было сделано фото на память.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.