Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-российские связи - многоплановые, охватывают практически все сферы жизни и имеют хорошую динамику (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджано-российские связи - многоплановые, охватывают практически все сферы жизни и имеют хорошую динамику.

Об этом, в частности, сказал в пятницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко в Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые гости. Добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад Вашему визиту. Рад, что Вы посещаете Азербайджан с такой представительной делегацией. В первую очередь, хотел бы поздравить Вас лично с юбилеем, который недавно отмечался. Я направил Вам поздравительное послание и лично хочу Вас еще раз поздравить, пожелать Вам всего доброго, новых успехов в работе. И конечно, мы очень рады тому, что после юбилея вскоре Вы посещаете нашу страну. Визиту мы придаем очень большое значение. Уверен, он будет способствовать делу дальнейшего укрепления дружественных связей между нашими странами. Связи многоплановые, охватывают практически все сферы жизни и имеют хорошую динамику. Мы активно взаимодействуем в политической сфере, наращиваем экономический потенциал, существуют несколько дорожных карт по сотрудничеству в экономической, транспортной, энергетической сферах, которые успешно реализовываются, и отношения между нашими странами неслучайно обе стороны называют отношениями стратегических партнеров", - сказал глава государства, приветствуя Валентину Матвиенко и членов делегации.

Подчеркнув, что гуманитарная сфера имеет особое значение в развитии двусторонних отношений, Президент Ильхам Алиев отметил в этом роль Бакинского гуманитарного форума, выразил удовлетворение наличием тесных связей в области образования, культуры, науки.

Глава государства сказал, что совместная деятельность в связи с коридором Север-Юг также играет важную роль в расширении экономического сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество вносит вклад в развитие двусторонних связей. Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние отношения и впредь будут успешно развиваться

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