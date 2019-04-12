Валентина Матвиенко: Ключевая роль в российско-азербайджанских отношениях принадлежит президентам двух стран (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ключевая роль в российско-азербайджанских отношениях принадлежит президентам двух стран.

Об этом на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказала председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко после приветствия Президента Ильхама Алиева выразила главе государства свою признательность.

"Спасибо огромное, глубокоуважаемый господин Президент. Прежде всего, хочу искренне поблагодарить Вас за то, что Вы нашли возможность принять нашу делегацию, за то внимание и поддержку, которые Вы оказываете межпарламентскому сотрудничеству. Мы окружены, как всегда, на земле Вашей замечательной страны вниманием, гостеприимством, заботой. Я уверена, что всем членам делегации – многие в первый раз в Азербайджане – эта поездка запомнится. Но, прежде всего, я хочу сказать, перед отъездом я встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным, он вспоминал о недавнем Вашем телефонном разговоре второго апреля, просил Вам передать огромный личный привет, самые наилучшие пожелания, что я и с удовольствием делаю. глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, очень рада лично встрече с Вами. Всегда помню эти встречи и не могу не выразить в очередной раз свой восторг от того, как развивается Баку. Я не была в Баку, в Азербайджане пять лет. Колоссальные изменения. Замечательные новые здания, уникальная архитектура. Знаете, я думаю, если бы был жив Гейдар Алиевич, он бы очень гордился теми переменами, которые происходят в Азербайджане. Действительно, я много где бывала, во многих странах мира, но чтобы вот так динамично, такого осмысленного развития, такой красоты – это редко и мало где встретишь. Наш визит проходит в такое знаменательное время – ровно год назад Вы одержали убедительную победу на президентских выборах, абсолютное большинство жителей Азербайджана оказали Вам мощную поддержку, оказали поддержку Вашему курсу внутренней и внешней политики. Эта победа действительно была заслуженная и очень убедительная. Вы уже отметили, что российско-азербайджанские отношения динамично развиваются во всех сферах. Они вышли на уровень стратегического партнерства, фундамент, основу таких отношений, такого курса заложил глубокоуважаемый Гейдар Алиевич", - сказала Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России подчеркнула, что ключевая роль в российско-азербайджанских отношениях принадлежит президентам двух стран.

"Конечно, ключевую роль в развитии российско-азербайджанских отношений играют лидеры наших страны, президенты наших стран. Знаем, что есть большой интерес к расширению сотрудничества с Вашей страной, потому что у Вас стабильно, у Вас стабильная политическая, социальная ситуация, у Вас хорошая динамика экономического развития страны", - сказала председатель Совета Федерации.

Коснувшись развития связей между двумя странами в области туризма, Валентина Матвиенко сказала: "Таким сигналом хорошей атмосферы нашего сотрудничества является то, что существенно вырос туристический поток из России. В прошлом году это 800 тысяч россиян, и, думаю, что с каждым годом это количество россиян будет расти".

В связи с отношением к русскому языку в Азербайджане Валентина Матвиенко отметила: "Огромные слова благодарности за Ваше отношение к русскому языку, русской культуре, за то, что в Азербайджане созданы условия для сохранения русского языка".

Валентина Матвиенко отметила успешное развитие связей между двумя странами в гуманитарной, культурной, образовательной, информационной сферах, подчеркнула реализацию программы студенческого обмена, коснулась значения проведения в стране Дней российской культуры. Отметив, что Фонд Гейдара Алиева, руководимый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, также вносит большой вклад в развитие гуманитарных связей между двумя странами, гостья сказала: "Мы очень ценим вклад в развитие гуманитарного сотрудничества Первого вице-президента Азербайджана глубокоуважаемой Мехрибан Алиевой".

Валентина Матвиенко также коснулась роли Бакинского гуманитарного форума в расширении межцивилизационного диалога. Говоря о межпарламентских отношениях, гостья выразила уверенность в том, что эти связи и впредь будут успешно развиваться.

Валентина Матвиенко сказала, что для нее является большой честью то, что она удостоена ордена «Достлуг» Азербайджана и что этот орден вручает ей Президент Ильхам Алиев, отметила, что она сама и российские парламентарии и в дальнейшем будут прилагать все усилия для расширения сотрудничества между двумя странами.

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