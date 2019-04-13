Хикмет Гаджиев: Азербайджан как председатель Движения неприсоединения внесёт свой вклад в установление мира и безопасности на планете

БАКУ /Trend/ - Предложенная Китаем инициатива "Пояс и путь" предоставляет огромные возможности для инклюзивного взаимодействия. Об этом, как передает Trend, в интервью агентству Синьхуа заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Инициатива "Пояс и путь" несет "всеобъемлющее сотрудничество", основанное на взаимовыгодных отношениях и партнерстве, заявил Гаджиев. "Мы видим большую синергию между инициативой "Пояс и путь" и актуальной повесткой развития Азербайджана", - подчеркнул Гаджиев, отметив, что Азербайджан всегда готов принять участие в проектах в рамках "Пояса и пути".

"В этом контексте мы с нетерпением ожидаем дальнейшего сотрудничества между двумя странами в экономике, торговле, инвестициях, финансах и некоторых других областях", - добавил завотделом Администрации Президента Азербайджана.

Второй Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" пройдет в Пекине в конце апреля. Гаджиев выразил надежду, что данный форум станет площадкой для обмена мнениями и координации действий разных стран.

"Форум станет отличной площадкой для дальнейшего обсуждения практических действий по развитию прагматического сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", - отметил он.

Гаджиев поддержал философию "Пояса и пути", которая, по его словам, подчеркивает, что "лучшее процветание - это совместное процветание".

Сотрудничество в рамках инициативы стало важным аспектом азербайджано-китайских отношений. Азербайджан налаживает с КНР сотрудничество в гуманитарной и энергетической областях, заявил он.

Он предложил и далее стимулировать двусторонние экономические и торговые отношения через деловые и личные контакты, межправительственные механизмы сотрудничества и разные комиссии.

"Сотрудничество Азербайджана и Китая в области экономики, торговли, сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, туризма и т.д. несет в себе множество возможностей", - отметил он, добавив, что Азербайджан приветствует увеличение китайских инвестиций.

"В рамках своей внешней политики обе страны стремятся к налаживанию уважительных отношений на международном уровне", - отметил Гаджиев, подчеркнув, что страны поддерживают многосторонность и мультилатерализм.

Стороны сотрудничают в рамках региональных и международных многосторонних структур, включая Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, это "дополняет двустороннее сотрудничество".

Азербайджан будет председательствовать в организации Движения неприсоединения в 2019-2022 годах. Гаджиев сказал, что данный институт имеет потенциал в укреплении международного порядка и управления, а также доверия, мира и безопасности на глобальном уровне.

"В период своего председательствования мы будем способствовать дальнейшему укреплению этого института, а также внесем вклад в установление мира и безопасности на планете", -- заявил Гаджиев.

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