Новруз Мамедов: Азербайджан активно участвует во всех глобальных платформах для вклада в укрепление международного мира (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно участвует во всех глобальных платформах для внесения вклада в укрепление международного мира. Об этом премьер-министр Новруз Мамедов сказал, выступая сегодня на 36-й международной конференции по борьбе с наркотиками, проводимой в Баку, сообщает в понедельник Trend.

Премьер-министр подчеркнул, что внешняя политика Азербайджана опирается на взаимное эффективное и плодотворное сотрудничество со всеми странами.

«Азербайджан стал надежным партнером на международной арене. Страна одной из первых присоединилась к антитеррористической операции США. Азербайджан и США плодотворно сотрудничают», - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что такие крупные энергопроекты Азербайджана, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP изменили карту мира. «Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы», - сказал премьер.

Мамедов подчеркнул, что наркомания и незаконный оборот наркотиков - одни из самых серьезных проблем, которые беспокоят мир. «Незаконный оборот наркотиков создает серьезные угрозы для международной безопасности также как финансовый источник терроризма. Азербайджан демонстрирует решительную позицию против распространения этих явлений в стране, определил борьбу с наркотиками как приоритетное направление, присоединился к соответствующим международным конвенциям в этой сфере. В данном направлении перед правоохранительными органами поставлены серьезные задачи. За последние пять лет в Азербайджане из оборота были изъяты 8 тонн 354 килограмма наркотических средств», - сказал он.

Премьер добавил, что нахождение более 25 лет под армянской оккупацией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана создает благоприятные условия для международного терроризма и незаконного оборота наркотиков на этой территории», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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