Али Гасанов: Создание на оккупированных территориях Азербайджана террористических групп и отправка их в зоны конфликта создает угрозу для всего мира (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Создание на оккупированных территориях Азербайджана террористических групп и отправка их в зоны конфликта создает угрозу для всего мира.

Об этом сказал вице-премьер, председатель Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Али Гасанов, выступая на 36-й международной конференции по борьбе с наркотиками, проводимой в Баку, сообщает в понедельник Trend.

Вице-премьер подчеркнул, что Азербайджан на государственном уровне проводит борьбу с наркотиками.

Гасанов сказал, что в Азербайджане успешно реализованы три государственные программы в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, подготовлена четвертая программа, которая представлена главе государства.

Вице-премьер добавил, что Азербайджан наладил тесное сотрудничество в данной сфере с международными организациями: «Азербайджан расположен в важном географическом пространстве, и одна из главных проблем связана с попытками транспортировки наркотиков через территорию страны».

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