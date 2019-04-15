Али Гасанов: Создание на оккупированных территориях Азербайджана террористических групп и отправка их в зоны конфликта создает угрозу для всего мира (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Создание на оккупированных территориях Азербайджана террористических групп и отправка их в зоны конфликта создает угрозу для всего мира.
Об этом сказал вице-премьер, председатель Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Али Гасанов, выступая на 36-й международной конференции по борьбе с наркотиками, проводимой в Баку, сообщает в понедельник Trend.
Вице-премьер подчеркнул, что Азербайджан на государственном уровне проводит борьбу с наркотиками.
Гасанов сказал, что в Азербайджане успешно реализованы три государственные программы в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, подготовлена четвертая программа, которая представлена главе государства.
Вице-премьер добавил, что Азербайджан наладил тесное сотрудничество в данной сфере с международными организациями: «Азербайджан расположен в важном географическом пространстве, и одна из главных проблем связана с попытками транспортировки наркотиков через территорию страны».
Гасанов отметил, что в Азербайджане ведется серьезная борьба с незаконным оборотом наркотиков с использованием современных технологий, и в последнее время из оборота были изъяты крупные партии наркотических средств.
Вице-премьер добавил, что в результате агрессии Армении оккупировано 20 процентов азербайджанских земель, более одного миллиона сограждан стали беженцами и вынужденными переселенцами. «Выращивание и производство наркотических средств, а также создание транзитной базы на оккупированных азербайджанских территориях, создание, подготовка и отправка в зоны конфликта террористических групп свидетельствует, насколько велик масштаб угрозы, и наглядно видно, насколько серьезную угрозу это создает не только для региона, но и всего мира».
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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