Чингиз Абдуллаев: Хотел бы, чтобы Баку был еще краше, став первым городом в мире (ВИДЕО)

15 апреля 2019 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Награждение орденом «Шараф» - это большая оценка, данная моему творчеству.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

На прошлой неделе Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил Чингиза Абдуддаева орденом «Шараф» за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской литературы. Мы еще раз увидели внимание и заботу, которую Азербайджанское государство проявляет к писателям, людям искусства. На днях мы встретились и побеседовали с народным писателем Чингизом Абдуллаевым, который отмечает свое 60-летие, поговорили о творчестве, а также важности, которую глава государства придает литературе: «Я был очень рад, когда вышел этот указ, когда меня удостоили свой высокой награды. Считаю, что это большая оценка, данная моему творчеству. Я выражаю глубочайшую признательность Президенту Ильхаму Алиеву. Меня не раз удостаивали орденами и наградами в Азербайджане – мне присвоены звание «Народный писатель», ордена «Шохрат» и «Шараф», «Звезда Содружества». Считаю, это авансом, потому что награды присуждаются мне для того, чтобы я писал еще лучше, еще профессиональнее, еще лучше представлял Азербайджан в мире, и всегда защищал позицию своей страны».

Всемирно известный писатель выразил свою позицию о революционных реформах, проводимых в стране Президентом Ильхамом Алиевым, шагах, предпринимаемых для благоденствия людей, государственной заботе, проявляемой ко всем категориям граждан: «Посмотрите, сколько изменений произошло за этот год. Возьмем хотя бы кредиты. Мне известно, что в Союзе писателей 1843 члена, и у нас есть технические работники. Знаю и о том, у скольких людей были проблемные кредиты. Глава государства решил этот вопрос. Скольким людям мы помогли. Последним распоряжением, если вы не помните, то я помню - были выделены средства всем творческим организациям. Мы, как Союз писателей, издаем на эти средства книги, помогаем нуждающимся и болеющим людям творчества, предоставляем премии».

Чингиз Абдуллаев подчеркнул, что полностью поддерживает социальную политику, проводимую под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и выразил поддержку курсу главы государства и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

«Мы все должны помогать им. Будет неправильно, если я не скажу, сколько помогает Первый вице-президент Мехрибан Алиева, скольким писателям она помогла, сколько наших вопросов решила. Могу только сказать, что в тех странах, где глава государства, чиновники уделяют внимание культуре, науке и образованию, те государства и народы развиваются», - сказал народный писатель.

Чингиз Абдуллаев добавил, что сегодня реализовано столько прекрасных проектов, Баку стал краше: «Я это говорю не потому, чтобы это кому-то понравилось. И люди, которые приезжают сюда, которые были в Баку 20-30 лет назад, не верят, что город так изменился, стал таким красивым. Я радуюсь этому, и хочу, чтобы Баку был еще краше, и стал первым городом в мире».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане значительно снизилось потребление газа
Энергетика 13:29
В Азербайджане предлагают предоставить НБКО возможность осуществлять безналичные денежные переводы
Финансы 13:19
Азербайджано-российские отношения, благодаря усилиям лидеров двух стран, продолжают развиваться - политолог (ВИДЕО)
Политика 12:31
В Азербайджане подготовлены новые предложения по инвестициям в страховом секторе
Финансы 11:55
Азербайджанское предприятие увеличит производство муки
Бизнес 11:27
Без TAP Италия на 50% зависит от импорта газа через Германию - управляющий директор
Энергетика 10:36
Лента новостей
В Баку пройдет церемония награждения Caspian Awards
Социум 13:51
Ученые опровергли миф о женских профессиях в Древнем Египте
В мире 13:48
В Беларуси решены социальные проблемы матери Национального героя Азербайджана (ФОТО)
Общество 13:41
Имена членов жюри VI Фестиваля буктрейлеров Азербайджана держат в тайне
Культура 13:33
Продажи билетов на Гран при Азербайджана Формулы 1 из года в год растут (ВИДЕО)
Общество 13:29
В Азербайджане значительно снизилось потребление газа
Энергетика 13:29
Почему в Азербайджане задерживается внедрение системы единой оценки страхового ущерба при ОСАГО?
Финансы 13:28
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла
Общество 13:21
В Азербайджане предлагают предоставить НБКО возможность осуществлять безналичные денежные переводы
Финансы 13:19