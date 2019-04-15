Незаконная экономическая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана создает условия для наркотрафика и других преступлений – премьер (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Незаконная экономическая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана создает условия для наркотрафика и других преступлений.

Об этом премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов сказал, выступая сегодня на 36-й международной конференции по борьбе с наркотиками, проводимой в Баку, сообщает в понедельник Trend.

Премьер-министр отметил, что мировое сообщество обеспокоено тем, что зоны военных конфликтов используются для незаконного оборота наркотиков. Азербайджан тоже столкнулся с этой проблемой. Более 25 лет как Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана оккупированы армянскими вооруженными силами.

Мамедов отметил, что использование находящихся под оккупацией азербайджанских территорий для производства и транзита наркотических средств создает благоприятные условия для расширения наркобизнеса и международного терроризма. "Незаконная экономическая деятельность компаний, привлеченных Арменией на оккупированные территории Азербайджана, создает условия для продолжения оккупации, а также для наркотрафика и других преступлений", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что для устранения этого необходимо пресечь финансово-экономическую деятельность, денежные переводы и инвестирование на оккупированных территориях. «Азербайджанской стороной составлены соответствующие «черные списки» для контроля этой ситуации. В связи с этим Азербайджан призывает страны, чьи физические и юридические лица привлечены к незаконной деятельности на оккупированных территориях, принять соответствующие меры», - сказал Мамедов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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