Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Сураханском районе Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района Баку.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района Баку из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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