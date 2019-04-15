Президент Ильхам Алиев утвердил положение о централизованной информационной системе минтруда

15 апреля 2019 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Положения о централизованной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения и Положения об интернет портале "e-sosial”.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с данным указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом, и в течение пяти месяцев проинформировать об исполнении Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.

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