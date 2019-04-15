Учреждена пенсия Президента Азербайджана для лиц, ухаживающих за инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении "Пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за лицами с инвалидностью I группы и детьми в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья".

Согласно указу, для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы и детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, учреждается ежемесячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

Учрежденная данным указом пенсия выплачивается вместо дополнения к страховой части трудовой пенсии по уходу за инвалидами I группы или лицами в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями, предусмотренного законом Азербайджана "О трудовых пенсиях". Пенсия выплачивается только одному из лиц, имеющих право на указанную пенсию.

Пенсии выплачиваются за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для расходов министерства труда и социальной защиты населения, этим же министерством.

Кабинету министров поручено в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом; в месячный срок при согласовании с Президентом Азербайджана утвердить порядок выплаты учрежденной настоящим указом пенсии; в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с данным указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом, и в течение одного месяца проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.

Части 1 и 2 настоящего указа, касающиеся учреждения и назначения пенсии Президента Азербайджана вступают в силу с первого апреля 2019 года.

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