Учреждена пенсия Президента Азербайджана для лиц, ухаживающих за инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (версия 2)

15 апреля 2019 23:44 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:02)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении "Пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за лицами с инвалидностью I группы и детьми в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья".

Согласно указу, для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы и детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, учреждается ежемесячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

Учрежденная данным указом пенсия выплачивается вместо дополнения к страховой части трудовой пенсии по уходу за инвалидами I группы или лицами в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями, предусмотренного законом Азербайджана "О трудовых пенсиях". Пенсия выплачивается только одному из лиц, имеющих право на указанную пенсию.

Пенсии выплачиваются за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для расходов министерства труда и социальной защиты населения, этим же министерством.

Кабинету министров поручено в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом; в месячный срок при согласовании с Президентом Азербайджана утвердить порядок выплаты учрежденной настоящим указом пенсии; в месячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с данным указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом, и в течение одного месяца проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.

Части 1 и 2 настоящего указа, касающиеся учреждения и назначения пенсии Президента Азербайджана вступают в силу с первого апреля 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев утвердил протокол ГУАМ в сфере борьбы с таможенными правонарушениями
Политика 15 апреля 22:37
Президент Азербайджана утвердил закон о правилах иcпользования Государственного герба
Политика 15 апреля 21:51
Президент Ильхам Алиев отменил указ об утверждении долгосрочной стратегии регулирования нефтяных и газовых доходов
Политика 15 апреля 21:41
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о правилах использования Государственного гимна
Политика 15 апреля 20:52
Президент Ильхам Алиев утвердил положение о централизованной информационной системе минтруда
Политика 15 апреля 20:08
Президент Ильхам Алиев утвердил протокол о сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем
Политика 15 апреля 19:50
Лента новостей
При обстреле Алеппо погибли шесть мирных жителей и пять сирийских военных
Арабские страны 00:33
Пакистан и МВФ согласовали пакет финансовой помощи на $6-8 млрд
Другие страны 00:18
Ватикан шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери
В мире 00:12
Генсек НАТО назвал душераздирающим зрелищем пожар в Нотр-Даме
Европа 15 апреля 23:59
ОБСЕ обсуждает в Ашхабаде вопросы безопасности Центральной Азии
Туркменистан 15 апреля 23:48
Туркменистан провел деловые переговоры с Францией
Туркменистан 15 апреля 23:47
Помпео не исключил, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в 2019 году
США 15 апреля 23:46
Ашхабад с рабочим визитом посетит генсек ОБСЕ
Туркменистан 15 апреля 23:45
ВС Турции подверглись ракетному обстрелу в Сирии
Турция 15 апреля 23:40