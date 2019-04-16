В Казахстане проходит II заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия

БАКУ /Trend/ - В Нур-Султане сегодня стартовало второе заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Согласно сообщению, в рамках заседания планируется продолжить согласование проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, а также обсуждение вопросов, касающихся имплементации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и реализации достигнутых договоренностей и поручений Глав государств по итогам состоявшегося 12 августа прошлого года в Актау Пятого каспийского саммита.

Отметим, что в мероприятии принимают участие представители Азербайджана, Казахстана, Иран, России и Туркменистана.

Первое заседание Рабочей группы пройдет прошло 19-20 февраля 2019 года в Баку.

Стороны приняли Правила процедуры Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам V Каспийского саммита, провели обзор по различным аспектам сотрудничества на Каспийском море, а также проинформировали о ходе выполнения внутригосударственных процедур по подписанным соглашениям, в частности, о процессе ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

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