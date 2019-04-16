Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что Собор Парижской Богоматери за короткий срок будет восстановлен и вновь возвращен человечеству

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что Собор Парижской Богоматери за короткий срок будет восстановлен и вновь возвращен человечеству.

Об этом на своей странице в Twitter написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает во вторник Trend.

«Глубоко опечален пожаром, произошедшим в Соборе Парижской Богоматери, являющемся одной из жемчужин культурного наследия Франции и мира. Надеюсь, что памятник за короткий срок будет восстановлен и вновь возвращен человечеству», - пишет глава государства.

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