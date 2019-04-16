Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Масаллинском районе

16 апреля 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Масаллы-Кохне Алвады-Тезе-Алвады-Гюллютепе-Амиртурбе-Ени Зуванд Масаллинского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Масаллы-Кохне Алвады-Тезе-Алвады-Гюллютепе-Амиртурбе-Ени Зуванд, соединяющей 15 населенных пунктов с населением численностью 38 тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 6,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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