Выражаем глубокую признательность и благодарность Фонду Гейдара Алиева за поддержку - мать Орхана Джемаля

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева взял на себя расходы по обучению дочери российского писателя-политолога азербайджанского происхождения Гейдара Джемаля - Каусар Джемаль и сына журналиста Орхана Джемаля - Мансура Джемаля. Об этом сказала супруга Гейдара Джемаля и мать убитого в 2018 году в Центральной Африканской Республике во время съемки фильма исследователя-журналиста Орхана Джемаля Гюльнар Джемаль, сообщает в среду Trend.

На днях некоторые СМИ опубликовали новость о том, что некий бизнесмен окажет поддержку 14-летнему сыну убитого в 2018 году в ЦАР российского журналиста азербайджанского происхождения Орхана Джемаля – Мансура Джемаля.

В связи с этим Trend обратился к супруге Гейдара Джемаля Гюльнар Джемаль, однако, в беседе с агентством она опровергла эту информацию.

"После кончины моего мужа, Гейдара Джемаля, а также после убийства его сына Орхана мы сразу получили слова глубокого соболезнования и поддержки от Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева и его уважаемой супруги Мехрибан ханум. Во время личной встречи с Мехрибан ханум в Баку нашей семье была предложена любая помощь со стороны Фонда Гейдара Алиева, и в настоящее время Фонд помогает дочери Гейдара Джемаля Каусар и сыну Орхана Джемаля, Мансуру, получать образование. Выражаем глубокую признательность и благодарность за поддержку, мы чувствуем, что у нашей семьи есть вторая родина – Азербайджан", - сказала Гюльнар Джемаль.

В Фонде Гейдара Алиева, в свою очередь, заявили Trend, что обычно не предают огласке сведения об оказанной поддержке и помощи, и вместе с тем подтвердили слова Гюльнар Джемаль. Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева регулярно поддерживает связь с семьей Гейдара Джемаля и Орхана Джемаля, и по поручению президента Фонда Мехрибан Алиевой, дети двух представителей азербайджанской интеллигенции взяты под опеку Фонда Гейдара Алиева.

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