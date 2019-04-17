Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гусарском районе

17 апреля 2019 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Джибир-Хазра-Муджуг-Судур Гусарского района.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Джибир-Хазра-Муджуг-Судур, соединяющей 14 населенных пунктов с численностью населения восемь тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог первоначально выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству экономики - учесть в разделе расходов государственных капвложений проекта государственного бюджета Азербайджана финансовые средства, необходимые для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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