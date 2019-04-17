Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Службы государственной безопасности (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 18:30)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ в связи с применением закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана" от 29 марта 2019 года.

В соответствии с этим законом, в Уголовный кодекс добавляется статья 233-4, предусматривающая уголовную ответственность за организацию незаконных международных телекоммуникационных услуг, путем подключения к телекоммуникационной сети.

Так, согласно данной статье, организация незаконных международных телекоммуникационных услуг путем подключения к телекоммуникационной сети оператора или провайдеров с помощью соответствующего устройства, повлекшее нанесение существенного ущерба, карается штрафом в двухкратном размере суммы нанесенного ущерба, или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до двух лет, либо лишением свободы сроком до двух лет.

Согласно указу, расследование вышеуказанных преступных деяний в сфере телекоммуникации, включено в полномочия Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как известно, в современный период растет доля преступлений, совершаемых с применением информационных технологий. В последние несколько лет Служба государственной безопасности выявила большое количество иностранных граждан, совершивших киберпреступления в отношении азербайджанских банков, которые впоследствии были экстрадированы в Азербайджан. Целью настоящих изменений является предотвращение растущих в сфере телекоммуникации преступлений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.