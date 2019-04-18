Коллектив театра "Yuğ" с радостью встретил распоряжение Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Коллектив государственного театра "Yuğ" с радостью встретил распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О продолжении мер по развитию азербайджанских театров" от 17 апреля, сообщает Trend со ссылкой на театр.

Согласно распоряжению, для продолжения мер по сохранению театральных традиций Азербайджана и развитию их в соответствии с требованиями времени из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделяется министерству культуры Азербайджанской Республики 1,2 миллиона (один миллион двести тысяч) манатов, в том числе Азербайджанскому государственному театру «Йуг», Азербайджанскому государственному театру пантомимы, Иреванскому государственному азербайджанскому драматическому театру имени Джафара Джаббарлы, Шекинскому государственному драматическому театру, Агдамскому государственному драматическому театру, Физулинскому государственному драматическому театру, Газахскому государственному драматическому театру, Гусарскому государственному лезгинскому драматическому театру, Грузинскому государственному драматическому театру Гахского района, Гянджинскому государственному кукольному театру, Гахскому государственному кукольному театру и Сальянскому государственному кукольному театру 100,0 (сто) тысяч манатов каждому. Данное распоряжение главы государства стало поводом для радости театральных деятелей.

На проведенном по этому случаю собрании директор театра, заслуженный работник культуры Ислам Гасанов и главный режиссер, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекберзаде рассказали о внимании и заботе о театральном искусстве, оказываемых на государственном уровне в стране, о больших реформах, осуществленных в этой области. Было отмечено, что встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с группой работников культуры и искусства и реформы, осуществленные в области театра, кино и музыки, уже дают положительные результаты. Азербайджанскому государственного русскому драматическому театру и Музыкальному театру был присвоен академический статус. Значительно повышена заработная плата работников театров. Ряду театров выделены финансовые средства.

Было отмечено, что внимание и забота государства коснулись также Азербайджанского государственного театра «Йуг». Театр «Йуг», который был создан как студия 18 октября 1989 года при Академическом национальном драматическом театре большими мастерами искусства Вагифом Ибрагимоглу и Гасанагой Турабовым и получивший позднее государственный статус, занимает особое место в национальной театральной культуре. Театр «Йуг», которому в этом году исполняется 30 лет, является одним из театров с индивидуальной эстетикой, своеобразными почерком, поэтикой. Объединяющий традиции национального театра с передовыми театральными тенденциями Европы, театр «Йуг» представляет страну на многих зарубежных фестивалях. В театре было подготовлено около 150 спектаклей на основе произведений национальных и зарубежных классиков, а также современных авторов. Театр «Йуг» и его основатель Вагиф Ибрагимоглу вырастили для азербайджанского театра большое поколение режиссеров и актеров. Театр «Йуг», продолжающий свою деятельность с 2016 года в Государственном кукольном театре, всегда оставался верен национальной идеологии, идее азербайджанства, и делает и будет делать все возможное для развития азербайджанского театра на основе национальных традиций, для его популяризации в мировом масштабе.

(Текст: Али Гасымов)

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